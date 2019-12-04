В Шанхае обсуждают партнерство Москвы и Пекина

Он напомнил, что это их вторая встреча с Ян Цзечи в нынешнем году, предыдущая прошла в октябре в Бразилии на полях встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Ян Цзечи в свою очередь отметил важность развития стратегического партнерства между Москвой и Пекином.