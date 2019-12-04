В Шанхае обсуждают партнерство Москвы и Пекина

Российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности проходят в среду в китайском Шанхае, их проводят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.
Стороны обсуждают партнерство Москвы и Пекина, а также актуальные вопросы международной повестки, передает РИА Новости.
«В узком составе мы обсудим российско-китайское сотрудничество, обменяемся мнениями по российско-американским, китайско-американским отношениям, ситуации в области стратегической стабильности, а также американской политике вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — сказал Патрушев на открытии консультаций.
«На заседании в расширенном составе предлагаю провести обзор двустороннего военного, военно-технического сотрудничества, а также обсудить развитие ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обстановку на Ближнем Востоке, а также взаимодействие России и Китая на международной арене», — заявил секретарь СБ РФ.
| 2019-12-04T09:43:16+00:00 4 декабря 2019, 10:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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