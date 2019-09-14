В Шамкире отметили 100-летие Тофига Тагизаде

В Центре Гейдара Алиева в Шамкирском районе прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного кинорежиссера, народного артиста Тофиг Тагизаде, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Вечер прошел при организации министерства культуры Азербайджана, при поддержке Шамкирского регионального управление культуры и Госфильмофонда Азербайджана.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Тофига Тагизаде.

Выступая на вечере сотрудник министерства культуры Алмаз Султанзаде рассказала о вкладе Тофига Тагизаде в национальный кинематограф, и отметила, что фильмы режиссера входят в золотой фонд нашего киноискусства.