В Шамахинской обсерватории модернизировали один из телескопов

В Шамахинской Астрофизической Обсерватории (ШАО) была увеличена оптическая сила телескопа «Zeiss-600», для фотометрического наблюдения небесных тел слабой освещенности.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на обсерваторию, для этого группой сотрудников ШАО были проведены работы по установке на телескоп фокусного редуктора Celestron F/6.3 . В результате такой модернизации светосила телескопа была увеличена до 1.6 раза. Это позволяет наблюдать объекты галактики и туманностей очень малой звездной величины. Модернизация сделала возможным наблюдение последствий гибельных вспышек нейтронных звёзд и черные дыры, что соответствует европейскому проекту GRANDMA, в котором ШАО принимает непосредственное участие.

| 2019-06-05T15:03:55+00:00 5 июня 2019, 15:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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