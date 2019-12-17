В Шахдаг будут ходить поезда

Началось проектирование железной дороги в Шахдаг.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

Гурбанов сказал, что Азиатский банк развития выделил кредит на строительство дороги Баку-Губа-госграница России, и что с компаниями Казахстана и Турции предстоит совместная работа.

Глава АЖД также добавил, что завершены работы по приобретению земель для строительства железной дороги из Баку в Лянкяран.

По его словам, железная дорога в Лянкяран будет проходить не по побережью, а по новому участку: «Были проведены проектные работы для того, чтобы дорога в Лянкяран состояла из двух железнодорожных путей. После решения финансовых вопросов после 2021 года планируется начало работ. С латвийской компанией заключен контракт на ремонт дизельных локомотивов».