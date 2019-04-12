В Северной Корее сменили главу государства

В Северной Корее сменили номинального главу государства: теперь этот пост займет близкий помощник Ким Чен Ына, в прошлом году попавший в американский санкционный список из-за нарушений прав человека, сообщает Голос Америки со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

По данным агентства ЦТАК, пост главы президиума Верховного народного собрания, который на протяжении почти 20 лет занимал Ким Ён Нам, теперь займет Цой Рён Хэ.

Ему предстоит представлять Пхеньян на международной арене.

Цой технически будет считаться главой государства, хотя реальная власть в Северной Корее принадлежит Ким Чен Ыну и его ближайшим родственникам.

Тем временем сам Ким Чен Ын был переизбран председателем Государственного совета и получил новый титул – «высший представитель всего корейского народа».