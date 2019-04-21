В Северной Ирландии отпустили подозреваемых в убийстве журналистки

Двое мужчин, задержанные в рамках расследования убийства 29-летней журналистки Лиры Макки, отпущены без предъявления обвинений, сообщила в воскресенье вечером полиция Северной Ирландии.
«Двое мужчин, 18 и 19 лет соответственно, задержанные следователями, ведущими расследование убийства Лиры Макки на Фанад-драйв в Лондондерри, произошедшего в четверг вечером, отпущены без предъявления обвинений», — сообщила полиция в социальной сети Facebook.
Правоохранительные органы призывают всех свидетелей инцидента, у которых могла остаться видеозапись случившегося, выйти на связь.
Ранее полиция сообщила, что неизвестные открыли стрельбу и «бросали самодельные бомбы» в районе Крегган города Лондондерри — втором по величине городе Северной Ирландии, в результате чего погибла женщина. В правоохранительных органах заявили, что рассматривают этот случай как теракт, и возбудили расследование по делу об убийстве. Позднее выяснилось, что погибшая — 29-летняя журналистка Лира Макки.