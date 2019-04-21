В Северной Ирландии отпустили подозреваемых в убийстве журналистки

Ранее полиция сообщила, что неизвестные открыли стрельбу и «бросали самодельные бомбы» в районе Крегган города Лондондерри — втором по величине городе Северной Ирландии, в результате чего погибла женщина. В правоохранительных органах заявили, что рассматривают этот случай как теракт, и возбудили расследование по делу об убийстве. Позднее выяснилось, что погибшая — 29-летняя журналистка Лира Макки.