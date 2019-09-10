В Сеуле обеспокоены проведенными КНДР новыми пусками снарядов малой дальности

Республика Корея серьезно обеспокоена новыми ракетными пусками КНДР. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Советом национальной безопасности (СНБ) страны.

«СНБ провел экстренное заседание в режиме видеоконференции. Участники выразили серьезную обеспокоенность продолжающимися в Северной Корее с мая этого года запусками снарядов малой дальности», — отмечается в сообщении. Также участники встречи обсудили общую ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове.

КНДР запустила во вторник утром два неопознанных снаряда, которые пролетели 330 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

По его данным, снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. Об их типе и скорости данных пока нет.

Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, вооруженные силы Южной Кореи «следят за ситуацией» на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.(ТАСС)

| 2019-09-10T09:18:42+00:00 10 сентября 2019, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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