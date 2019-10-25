В сетях обстоятельств

В соседней Грузии наблюдается новое обострение на линии соприкосновения с оккупированной российскими войсками Южной Осетией. Правда, сама Россия предпочитает делать вид, что этот регион Грузии – независимое государство, и выступать с претензиями поручает вместо себя так называемым властям из числа местных сепаратистов.

«Спецслужбы Грузии создают на границе угрозу открытого вооруженного столкновения, скрывая информацию от грузинского общества», — заявил так называемый КГБ Южной Осетии. Грузинские же спецслужбы назвали это заявление попыткой оправдать провокации с южноосетинской стороны.

Грузинская сторона обвинила российских пограничников в установке 19 октября колючей проволоки у расположенного рядом с Южной Осетией села Атоци, на место прибыли наблюдатели Евросоюза и полиция.

А за день до того, 18 октября, спецслужбы Южной Осетии заявили, что их пограничники пресекли попытку грузинских разведчиков пересечь границу.

СГБ Грузии называет утверждения сепаратистов дезинформацией. «Подобные провокационные заявления являются частью дезинформационной кампании, которую оккупационные силы, особенно в последнее время, активно используют на территории близ села Чорчана муниципалитета Хашури и в целом, чтобы оправдать инспирируемые ими же провокационные действия вдоль оккупационной линии», — процитировал представителя спецслужб «Первый канал» грузинского ТВ.

В СГБ заверили, что делается все возможное для обеспечения безопасности жителей районов, примыкающих к Южной Осетии. «В перманентном режиме функционирует «горячая линия», и информация о существующей на месте обстановке в реальном времени передается нашим международным партнерам», — заявляет СГБ.

Провокационным назвали заявление КГБ Южной Осетии и депутаты парламентского большинства, которые в комментариях журналистам подчеркнули, что Грузия сама «находится в состоянии оккупации», ее граждане постоянно подвергаются ограничениям и притеснениям со стороны «оккупантских властей», поэтому подобные обвинения неоправданны и нереальны.

«Грузия намерена восстановить свою территориальную целостность, но готовится сделать это исключительно мирным путем», — заявил журналистам председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Надо сказать, что проблеме с ползучим передвижением «границ» вглубь неоккупированных земель Грузии уже несколько лет, и поделать с этим что-либо в практическом смысле Тбилиси просто не в состоянии. Да, об этом регулярно сообщают на всех международных площадках грузинские дипломаты и политики, эти факты фиксируют в своих отчетах представители международных организаций, действующих в стране. Но что можно противопоставить грубой военной силе? Ясно, что новую войну против России маленькая Грузия потянуть не в состоянии. А жестко вступаться за нее ни одна из мировых держав не станет. Это стало понятно после августа 2008-го.

При этом долгие годы Грузия (пока безуспешно) пытается стать полноправным членом Североатлантического блока НАТО. Очевидно, помня и о том, что согласно уставу этой организации, начало боевых действий против одного из ее членов означает начало войны против всего альянса. Первые лица Запада давно не скупятся на обещания для Грузии и Украины, но до реального продвижения вопроса членства почему-то никак не доходит.

Много надежд эти близкие партнеры Азербайджана связывали с весенним саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году — тогда им уже должны были дать высший статус кандидатства в члены, но что-то пошло не так, их опять покормили обещаниями, и, очевидно отметив эту слабину, в августе Путин организовал вторжение в Грузию. Совсем недавно к альянсу присоединилась Черногория, уже почти вступила в НАТО Северная Македония, спрашивается, чем они лучше или значимее для военного блока?

Буквально дней 10 назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос в лоб: «Когда мы увидим Грузию в качестве полноправного члена НАТО?», ответил расплывчато: «Дверь в НАТО остается открытой. Мы четко заявляем на различных саммитах, что Грузия станет членом НАТО, хотя у нас нет временных рамок для этого процесса. Мы поддерживаем усилия Грузии по модернизации и укреплению институтов безопасности и обороны для соответствия стандартам НАТО».

По всей видимости, альянс попросту стремится избежать возможности прямой конфронтации с Россией, и что в этой ситуации делать Грузии для облегчения своей участи, не очень понятно.