В Сети показали «самый красивый» общественный туалет ФОТО

В Норвегии возвели строение, которое прозвали «самым красивым в мире общественным туалетом». Постройка выполнена в стиле минимализма и возведена на фоне скал и ледяного моря. Об этом пишет Boredpanda.com.

Строение напоминает больше художественную инсталляцию, нежели отхожее место. Хотя предназначение у него именно такое.

Создали его архитекторы Марит Жюстин Хауген и Даном Зохаром из Осло. Находится туалет в зоне отдыха Уредд, окруженной морем и фьордами.

Из туалета посетитель может наблюдать за живописным северным сиянием, а также просто любоваться аскетичными скандинавскими видами.