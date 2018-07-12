В сети обсуждают поцелуй Трюдо с женой премьера Бельгии

Ранее на ужине лидеров стран — членов НАТО в Брюсселе Трюдо обнял и поцеловал спутницу Мишеля, проигнорировав бельгийского политика. На опубликованных агентством RUPTLY кадрах видно, как Трюдо протянул Мишелю руку, однако «передумал» и подошел обнять и поцеловать его супругу.Некоторые пользователи твиттера сочли такое поведение неуместным.

«Грубо так неуважительно относиться к лидеру страны — хозяйки мероприятия» — написал @jmask.

«Стыдно. Сразу направился к даме, проигнорировав человека, управляющего страной», — написали в комментариях.

Однако некоторые заступились за канадского лидера, отметив, что Мишель воспринял поступок Трюдо доброжелательно.