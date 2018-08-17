В Сербии закрыли лагерь, где детей обучали российские военные инструкторы

Министерство внутренних дел Сербии закрыло лагерь для подростков и молодежи, в котором преподавателями и инструкторами были сербские и российские ветераны войн. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает Радио Свобода.

В частности, министр внутренних дел страны Небойша Стефанович заявил, что лагерь закрыли «из-за возможного злоупотребления детьми и беспокойства общественности». Дома лагеря уже размонтировали, доложил он.

Отреагировал на это дело и президент Сербии Александр Вучич. Он сказал, что военные учения детей — это «не Сербия будущего» и что государство не будет терпеть такие действия.

Отмечено, что лагерь на горе Златибор открыли 8 августа, якобы для патриотического воспитания. В нем обучали военному делу 44 девушек и парней в возрасте от 14 до 23 лет. Его посетил военный атташе посольства России в Белграде.

31 просмотров