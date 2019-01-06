В Сербии тысячи человек вышли на протест против политики властей

В столице Сербии в субботу проходит пятый массовый протест граждан против политики властей страны, на улицы Белграда вышли несколько тысяч человек, передает РИА Новости.

Протестные акции в Сербии продолжаются больше месяца. Поводом для начала протестов стало нападение на лидера оппозиционной партии «Левица» Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац 23 ноября, в ходе которого Стефановичу разбили голову до крови. МВД затем сообщило о задержании подозреваемых, однако оппозиция обвинила власти страны в допущении политического насилия.

После краткого митинга, начавшегося в 18.00 (21.00 по бакинскому времени) у философского факультета Белградского университета, на котором выступили Трифунович и его коллега Радослав Миленкович, демонстранты с транспарантами и свистками пошли протестным шествием по центральным улицам Белграда. Колонну сопровождал грузовик с динамиками, из которых звучали протестные песни. Обильный снегопад не помешал принять участие в шествии нескольким тысячам человек.

Протестующие требуют отставки главы МВД Небойши Стефановича, пяти минут эфира на национальном телевидении, предоставления медиапространства оппозиции и расследования убийства сербского политика Оливера Ивановича 16 января прошлого года в Косово. Они также настаивают на улучшении положения пенсионеров и прозрачности бюджетных средств.

Акции протеста прошли в субботу также в городах Крагуевац и Ниш, следующие демонстрации запланированы 10 января в городе Куршумлия, 11 января в Нише и 25 января в Нови-Саде.

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