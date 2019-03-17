В Сербии протестующие ворвались в здание гостелеканала

Около 50 участников акций протеста против политики сербского президента Александара Вучича ворвались в субботу, 16 марта, в здание государственного телеканала РТС в Белграде. Они требовали телеканал предоставить им прямой эфир и обвинили его руководство в необъективном освещении событий. Полиции удалось без применения силы вывести протестующих из здания, пишет dw.com.

В субботу в Белграде продолжились еженедельные демонстрации против президента — эта суббота стала 15-й с момента начала акций. Еженедельные многотысячные выступления против курса президента Вучича в Белграде и других городах Сербии начались после жестокого избиения оппозиционера Борко Стефановича 23 ноября 2018 года в городе Крушевац на юге Сербии.

Активисты движения гражданского протеста требуют создать в стране условия для свободных и честных выборов и обеспечить независимость СМИ.

Протестующих поддерживают, в частности, члены оппозиционного «Альянса за Сербию», который объединяет политические партии широкого спектра, от левых до крайне правых. Однако сами участники движения гражданского протеста не спешат заключать официальный союз с «Альянсом».