В Сербии и Косово публично заявили о желании изменить границы

Лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Хашим Тачи впервые высказали желание изменить границы своих государств и призвали Европейский союз поддержать их намерение.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Косово хочет получить Прешевскую долину, населенную албанцами и в настоящее время принадлежащую Сербии. Белград рассчитывает получить под свой контроль районы северного Косово, где живут сербы.

«Косово намерено достичь обязывающего юридического соглашения с Сербией. Время сделать это сейчас», — приводит издание слова Хашима Тачи.

Телеканал «Звезда» уточняет, что Вучич и Тачи обсудят изменение границ на переговорах по нормализации отношений Сербии и Косово, которые должны состояться в Брюсселе 7 сентября.

В середине августа Вучич напомнил о границе между Косово и центральной Сербией, которая была установлена в 2011 году после сожжения КПП «Ярине». Сербский лидер подчеркнул, что это лишь административная линия, которая не признается Сербией, но согласился, что она существует (iz.ru).

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