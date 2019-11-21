В Сенате утвердили кандидатуру Салливана на пост посла США в России

Сенатор Джим Риш, председатель Комитета Сената по международным отношениям, провел в среду заседание, на которым члены комитета утвердили кандидатуру Джона Салливана, номинированного президентом Дональдом Трампом на пост посла США в России. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Комитета по международным отношениям.

Помимо Салливана, члены комитета также одобрили 14 кандидатов на различные дипломатические должности, включая кандидатуры чрезвычайных и полномочных послов в Литве и Грузии, сообщает Голос Америки.

| 2019-11-21T00:47:34+00:00 21 ноября 2019, 09:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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