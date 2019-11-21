В Сенате утвердили кандидатуру Салливана на пост посла США в России

Сенатор Джим Риш, председатель Комитета Сената по международным отношениям, провел в среду заседание, на которым члены комитета утвердили кандидатуру Джона Салливана, номинированного президентом Дональдом Трампом на пост посла США в России. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Комитета по международным отношениям.

Помимо Салливана, члены комитета также одобрили 14 кандидатов на различные дипломатические должности, включая кандидатуры чрезвычайных и полномочных послов в Литве и Грузии, сообщает Голос Америки.