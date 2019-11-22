В Сенате США вновь заблокировали резолюцию по 1915 году

Американский сенатор-республиканец от штата Джорджия Дэвид Пердью блокировал в верхней палате Конгресса США голосование по проекту резолюции, предполагающей признание событий 1915 года в Османском государстве в качестве так называемого «геноцида армян», сообщает Агентство Анадолу.

Резолюция была предложена сенатором от Демократической партии США Робертом Менендесом.

Ранее голосование по проекту резолюции блокировал сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).

На минувшей неделе в ответ на предложение Менендеса проголосовать в Сенате за проект резолюции о так называемом «армянском геноциде», Грэм блокировал голосование.

Любой из членов Сената США вправе блокировать голосование по проектам резолюций.

29 октября Палата представителей США приняла проект резолюции о признании так называемого «геноцида армян». Документ был внесен в повестку дня Конгресса еще в апреле.

В поддержку проекта резолюции высказались 405 членов Палаты представителей, против – 11.

Турция объявила, что игнорирует и считает недопустимой предвзятую позицию Палаты представителей США по событиям 1915 года.