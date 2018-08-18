В сенате США признали отсутствие сговора Трампа с Россией

Фактических доказательств сговора Дональда Трампа с Россией нет. Это признал глава комитета по разведке сената США Ричард Берр в интервью агентству Associated Press.

При этом, по его словам, несмотря на отсутствие улик, он по-прежнему не пришел к однозначному выводу на этот счет. Берр сказал, что после продолжающегося 19 месяцев расследования «худшим вариантом развития событий стало бы прекращение попыток найти эту тайную связь».

Американский президент неоднократно делал противоречивые заявления о возможном вмешательстве России в дела США. Так, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля он заявил, что в скандале «виноваты обе стороны» и доказательств вмешательства он не видит. Однако на следующий день Трамп рассказал журналистам, что полностью доверяет разведке и признает их выводы по этому делу. При этом уже 1 августа он написал в Twitter, что сговор не является преступлением, «но это неважно, потому что сговора не было».

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