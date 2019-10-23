В сенате США обвинили Госдеп в нежелании ввести санкции против Турции

В сенате США подвергли критике Госдепартамент из-за нежелания ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Вопрос о санкциях был поднят на слушаниях в верхней палате конгресса во вторник. Заместитель помощника госсекретаря Мэтью Палмер заявил, что Госдепартамент пока не определился, подпадает ли покупка Турцией С-400 под действие американского закона CAATSA, который предусматривает введение ограничений.
«Этот вопрос сейчас рассматривается в рамках процесса (реализации закона). Не могу забегать вперед каких-либо решений относительно санкций по CAATSA», — заявил Палмер, отвечая на вопрос сенатора-демократа Боба Менендеса.
На уточняющий вопрос, считается ли такая покупка «существенной транзакцией» с Россией, против которой и был введен закон, представитель госдепартамента не смог дать пояснение, сообщив лишь, что именно это сейчас выясняют в ведомстве.
«Вау! Какой сигнал мы посылаем миру!.. Если покупка С-400 не является существенной военной транзакцией из России, тогда ничто ей не является», — возмутился Менендес, который был одним из авторов закона.(РИА Новости)