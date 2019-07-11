В Сенат США внесли законопроект о пересмотре отношений с Саудовской Аравией

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джеймс Риш внес на рассмотрение сенаторов законопроект, предусматривающий пересмотр взаимоотношений США с Саудовской Аравией в связи с нарушениями в королевстве прав человека, а также убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передает ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в среду на официальном сайте комитета.

Соавторами законопроекта выступили сенаторы Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) и Крис Кунс (демократ от штата Делавэр). Он предусматривает полный и стратегический пересмотр отношений с королевством, а также введение ограничений на выдачу виз саудитам. В частности, согласно законопроекту, в визах должно быть отказано членам королевской семьи.

Риш указал, что поведение Саудовской Аравии вызывает обеспокоенность уже продолжительное время, однако «она достигла своего пика после убийства Джамаля Хашкаджи, которое стало ужасающим событием, ответственные за которое должны понести наказание».

Шахин в свою очередь отметила важность того, что необходимость изменения политики в отношении Саудовской Аравии понимают представители как Демократической, так и Республиканской партий США.

«В связи с ростом обеспокоенности нарушением прав человека в Саудовской Аравии и вызывающим тревогу пренебрежением международными нормами Конгресс должен принять дополнительные меры, чтобы убедить администрацию [США] пересмотреть отношения между двумя государствами, — приводятся в заявлении ее слова. — США не могут игнорировать действия королевства, и этот законопроект является прямым посланием от двух партий руководству Саудовской Аравии».