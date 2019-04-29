В сборную Азербайджана привлекут новых игроков

«Через 10 дней разгласят планы в связи с очередными учебно-тренировочными сборами сборной Азербайджана».

Об этом сообщил главный тренер сборной Никола Юрчевич.

53-летний специалист сказал, что соответствующее решение будет принято по окончании встреч в Премьер-лиге Азербайджана и кубке страны.

Хорватский главный тренер обратил внимание, что в сборную будут привлечены несколько новых игроков: «Если какой-то иностранный клуб что-то спросит у меня про игроков сборной, конечно, я дам положительный отзыв. Я уверен, что несколько футболистов находятся на уровне, достойном того, чтобы играть в Европе».

Отметим, что очередные игры отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 года сборная проведет 8 июня против Венгрии, 11 июня – против Словакии. Обе встречи состоятся на Bakcell Arena.(Report)