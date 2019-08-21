В Саудовской Аравии женщинам разрешили путешествовать без опекуна

В Саудовской Аравии вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие женщинам путешествовать без мужчины-опекуна. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на источники в МВД Саудовской Аравии.
Паспортные службы и их отделения в Саудовской Аравии приступили к реализации этих поправок, отметил источник.
2 августа в официальном вестнике королевства был опубликован указ о внесении изменений в ряд саудовских законов. Поправки разрешают женщинам получать загранпаспорт для выезда за границу и путешествий без согласия опекунов мужского пола.
Таким образом, женщины в Саудовской Аравии в 21 год смогут получать загранпаспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее. В роли опекуна обычно выступали муж, отец или брат.
Агентство Анадолу