В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм погиб в результате огнестрельного ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Как сообщил официальный представитель полицейского департамента Мекки, генерал аль-Фагм был застрелен в субботу вечером в доме своего друга. По поступающей информации, охранник короля поехал к в Джидду, чтобы навестить друга Турки бен Абдель Азиза ас-Сабти. Там у него произошел конфликт с еще одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух вышел из дома и вернулся уже с оружием, открыв беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.

Телохранитель получил тяжелое ранение и скончался в больнице, пострадали еще двое человек, в том числе хозяин дома и филиппинский рабочий.

| 2019-09-29T12:47:10+00:00 29 сентября 2019, 13:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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