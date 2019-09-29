В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм погиб в результате огнестрельного ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Как сообщил официальный представитель полицейского департамента Мекки, генерал аль-Фагм был застрелен в субботу вечером в доме своего друга. По поступающей информации, охранник короля поехал к в Джидду, чтобы навестить друга Турки бен Абдель Азиза ас-Сабти. Там у него произошел конфликт с еще одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух вышел из дома и вернулся уже с оружием, открыв беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.

Телохранитель получил тяжелое ранение и скончался в больнице, пострадали еще двое человек, в том числе хозяин дома и филиппинский рабочий.