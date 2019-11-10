В Санкт-Петербурге кавалер ордена Почетного легиона убил и расчленил свою возлюбленную

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого.

Меру пресечения Олегу Соколову будут избирать в понедельник, сообщили в пресс-службе городского управления СКР в воскресенье.

На данный момент подозреваемый находится в больнице с переохлаждением. В случае, если его к понедельнику не выпишут, следствие допускает формат выездного заседания, сообщили в СКР.

| 2019-11-10T15:56:47+00:00 10 ноября 2019, 17:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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