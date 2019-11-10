В Санкт-Петербурге кавалер ордена Почетного легиона убил и расчленил свою возлюбленную

63-летнего историка, доцента СПбГУ, кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали 9 ноября. По данным СК РФ, утром его достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого.

Меру пресечения Олегу Соколову будут избирать в понедельник, сообщили в пресс-службе городского управления СКР в воскресенье.

На данный момент подозреваемый находится в больнице с переохлаждением. В случае, если его к понедельнику не выпишут, следствие допускает формат выездного заседания, сообщили в СКР.