В самолет канцлера Германии врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет, которым пользуется канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль Renault Trafic. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Bild.

По информации издания, водителя за рулем машины, столкнувшейся с правительственным Bombardier Global 5000, не было. В самолете находились только три члена экипажа. Они не пострадали.

Как сообщил источник издания, водитель машины просто забыл поставить ее на ручной тормоз, что и послужило причиной инцидента. Более того, канцлер перед этим сама сидела в салоне Renault и общалась с водителем.

В начале апреля СМИ сообщали о неполадках с правительственным лайнером. Тогда проблема возникла с колесом шасси. После приземления самолет оказался не в состоянии самостоятельно парковаться.