В Сальвадоре объявили тревогу из-за сильнейшей засухи

Власти Сальвадора объявили во вторник тревогу из-за сильнейшей засухи, обрушившейся на страну.

«Объявлен «оранжевый» уровень тревоги в 12 департаментах и «красный» – в 143 муниципалитетах, пострадавших от потерь при производстве кукурузы из-за экстремальной метеорологической засухи, чтобы начать доставку гуманитарной помощи», — говорится в коммюнике генерального управления гражданской обороны Сальвадора.

По данным управления, засуха продолжается без перерыва уже 29 дней как минимум в 10 департаментах страны.

 

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| 2018-07-25T08:21:46+00:00 25 июля 2018, 09:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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