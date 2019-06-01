В Сабаильском районе Баку в результате ДТП пострадали два человека

Утром 1 июня в Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Oxu.Az, инцидент зафиксирован на проспекте Нефтяников.

Рза Гасымов за рулем мотоцикла внезапно потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб на обочине дороги.

В результате аварии пострадали сам водитель и его пассажир Бахышова Кюбра Джейхун гызы 1998 года рождения.

Обоих с черепно-мозговой травмой госпитализировали в Городской клинический медицинский центр №1.

По предварительным оценкам, инцидент произошел из-за превышения предела скорости.

По факту в Сабаильском районном управлении полиции ведется расследование.

| 2019-06-01T09:45:34+00:00 1 июня 2019, 10:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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