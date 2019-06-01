В Сабаильском районе Баку в результате ДТП пострадали два человека

Утром 1 июня в Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как передает Oxu.Az, инцидент зафиксирован на проспекте Нефтяников.
Рза Гасымов за рулем мотоцикла внезапно потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб на обочине дороги.
В результате аварии пострадали сам водитель и его пассажир Бахышова Кюбра Джейхун гызы 1998 года рождения.
Обоих с черепно-мозговой травмой госпитализировали в Городской клинический медицинский центр №1.
По предварительным оценкам, инцидент произошел из-за превышения предела скорости.
По факту в Сабаильском районном управлении полиции ведется расследование.