В ряде районов Азербайджана сегодня ограничат подачу газа

«Сегодня с 09:00 утра прекращено газоснабжение группы абонентов в Гяндже. В этот период будет осуществляться устранение обнаруженных утечек газа и присоединение к источнику подачи газа новых проведенных газовых линий».

Об этом Report сообщили в Производственном объединении «Азеригаз».

По информации, в связи с наладочными работами на газовых линиях среднего давления, снабжающих газом ряд сел Гёйчайского района, с 09:30 до 17:30 будут перебои в газоснабжении. 21 августа с 10:00 подача газа будет ограничена в поселках Пиршаги, Нардаран Сабунчинского района, в части поселка Бильгя, жилом массиве 2-й Совхоз, поселке Говсан Сураханского района Баку, центре и нескольких жилых пунктах Агстафинского района. В этот период будет осуществляться подключение газовых линий к источнику, проведены ремонтно-восстановительные и установочные работы.