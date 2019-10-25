В рядах РПК много раз были захвачены армянские террористы

В рядах террористов РПК много раз были захвачены армянские террористы, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил что, Турция всегда поддерживает и продолжит поддерживать Азербайджан во всех сферах.

По словам Чавушоглу, вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта всегда на повестке дня Турции, в частности, вызывают беспокойство заявления официальных лиц Армении по проводу этой проблемы.

Глава МИД сказал что, урегулирование нагорно-карабахского конфликта также на пользу Армении, которая именно из-за своей оккупационной политики изолирована от региона.