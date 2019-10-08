В ряд городов и сел Азербайджана в ближайшее время будет обеспечена подача газа

Стали известны названия населенных пунктов и жилых массивов Азербайджана, в которые в скором времени будет обеспечена подача газа.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз», в восьми селах и шести жилых массивах трех городов и шести районов уже завершились работы по проведению газовых линий.

Подача газа в ближайшее время будет обеспечена на улице Севиль Газиевой, в новый жилой массив в поселке Мехсети в Гяндже, в новый жилой массив на улице Саттархана в городе Джалилабад, в новый жилой массив в селе Верхний Леки в Агдашском районе, в село Моллахаджылы Гёкчайского района, в новый жилой массив в Шамахинском районе, в села Зейва, Солтанкенд, Галгях и Уштал Исмаиллинского района, в села Атудж и Хырт Губинского района, а также в село Пештатюк Лерикского района.

| 2019-10-08T16:17:05+00:00 8 октября 2019, 19:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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