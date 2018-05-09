В Русской драме пройдет спектакль по мотивам повести Маркеса

19 мая на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоится спектакль студии актеров Колумбии «АКТО ТЕАТРО» — «Простодушная Эрендира» по мотивам повести великого колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабушке».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, показ спектакля состоится в рамках 3-го Шекинского международного театрального фестиваля, организованного Министерством культуры Азербайджана совместно с Исполнительной властью города Шеки и Союзом театральных деятелей Азербайджана 12-19 мая.

В фестивале примут участие театральные коллективы из России, Ирана, Грузии, Мексики и Колумбии.

Спектакль пройдет на испанском языке в сопровождении субтитров на русском языке.

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