В Румынии уволили министра за комментарий об убийстве подростка

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ уволила министра образования Екатерину Андронеску из-за ее «глубоко неправильных» комментариев по поводу дела о похищении и убийстве 15-летней Александры Мецешану. Об этом говорится в заявлении на странице Дэнчилэ в Facebook.

В телевизионном интервью на этой неделе Андронеску сказала, что ее учили «не садиться в машины с незнакомцами».

«Это заявление от госпожи Андронеску показывает отсутствие понимания — в частности, дела Каракала и, в целом, как мы должны защищать наших детей от похищений, агрессии, жестокого обращения и торговли людьми. Это позиция без ответственности, которая не отражает позицию правительства», — заявила Дэнчилэ.

Она также заявила, что любые подобные заявления от членов правительства «будут теперь наказываться таким же образом».