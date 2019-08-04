В Румынии уволили министра за комментарий об убийстве подростка

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ уволила министра образования Екатерину Андронеску из-за ее «глубоко неправильных» комментариев по поводу дела о похищении и убийстве 15-летней Александры Мецешану. Об этом говорится в заявлении на странице Дэнчилэ в Facebook.

В телевизионном интервью на этой неделе Андронеску сказала, что ее учили «не садиться в машины с незнакомцами».

«Это заявление от госпожи Андронеску показывает отсутствие понимания — в частности, дела Каракала и, в целом, как мы должны защищать наших детей от похищений, агрессии, жестокого обращения и торговли людьми. Это позиция без ответственности, которая не отражает позицию правительства», — заявила Дэнчилэ.

Она также заявила, что любые подобные заявления от членов правительства «будут теперь наказываться таким же образом».

| 2019-08-04T12:48:21+00:00 4 августа 2019, 13:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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