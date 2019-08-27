В Румынии распалась правящая коалиция

В Румынии распалась правящая коалиция, которая находилась у власти с 2016 года. О прекращении сотрудничества с социал-демократами объявил соруководитель Альянса либералов и демократов (ALDE) Кэлин Попеску-Тэричану. Он обосновал это тем, что с ним не консультировались при принятии ряда решений, что привело к потере доверия. Попеску-Тэричану потребовал от четырех министров, представляющих ALDE, покинуть свои посты, пишет dw.com.