В Румынии прошли протесты, полиция применила слезоточивый газ

Антиправительственные протесты прошли в пятницу, 10 августа в столице Румынии — Бухаресте. В ходе митинга между протестующими и полицией возникли стычки, правоохранители применили слезоточивый газ, сообщает Mediafax.

Участники антиправительственного протеста в Бухаресте собрались в пятницу на площади перед зданием правительства, заблокировали движение транспорта и пытались снести забор. При этом протестующие забрасывали полицию бутылками и другими предметами.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали 36 человек, в том числе двое правоохранителей – у одного из них ушибы, у другого перелом пальца на руке. У большинства пострадавших протестующих раздражение глаз. По предварительным данным, только двое людей согласились на госпитализацию. Акция протеста в Бухаресте продолжается.

Ранее румыны, живущие за границей, начали приезжать в страну накануне антиправительственного протеста, на котором они призвали правительство к отставке и проведению досрочных выборов.

Многие из трех миллионов румын, проживающих за рубежом, заявляют, что они были вынуждены выехать из страны из-за коррупции, низкой заработной платы и отсутствия возможностей.

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