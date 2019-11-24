В Румынии проходит второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов проходит в воскресенье в Румынии, на пост претендуют два финалиста первого тура – действующий президент Клаус Йоханнис и кандидат от Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ.

Напомним, что первый тур прошел 10 ноября, жителям Румынии предлагалось проголосовать за одного из 14 кандидатов. Однако ни один из кандидатов не набрал нужного большинства голосов. По итогам тура Йоханнис получил 37,82%, а Дэнчилэ — 22,26%.

В воскресенье в Румынии открылись 18,7 тысяч избирательных участков, еще 835 работают за рубежом, уточняет TACC/

| 2019-11-24T12:35:55+00:00 24 ноября 2019, 12:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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