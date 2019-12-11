В Румынии 12 человек лишились государственных наград

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в среду указы об отзыве государственных наград у 12 человек, сообщает администрация главы государства.

Ранее Йоханнис сообщил журналистам, что решил отозвать государственные награды у всех лиц, осужденных за уголовные преступления.

Ордена «Звезда Румынии» были лишены экс-премьер Адриан Нэстасе, осужденный за коррупцию, Георге Букур — бывший член Верховного суда кассации и юстиции, лишенный свободы на два года и четыре месяца за извлечение выгоды из влияния, бывший сенатор Мирон Митря, осужденный за взятку, бывший замглавы Управления государственных инвестиций и приватизации Михай Муча, которого осудили из-за организации преступной группировки, а также распространения служебных секретов.

Орден «Верная служба» был отозван у пяти человек, в их число вошли бывший директор Института исследования питания Георге Менчиникопски, экс-депутат Емилиан Кутян, бывший евродепутат Адриан Северин, экс-сенатор Дан Войкулеску, а также бывший директор энергетического комплекса Турчень Ионел Манцог.

Ордена «За заслуги» лишились экс-депутат Мирча Мунтян, бывший мэр города Бая Маре и экс-глава Государственного строительного инспектората Ирина Жиану.