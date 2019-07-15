В Ростовской области ликвидировали ячейку ИГ, готовившую теракты

ФСБ сообщила о пресечении деятельности ячейки террористической группировки «Исламское государство» в Ростовской области, в нее входили три россиянина, готовивших теракты и нападения на полицейских, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«ФСБ РФ на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», в состав которой входили три гражданина РФ. Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на след подозреваемых силовики вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года «ростовской» террористической ячейки. Сообщается, что главарь группы при попытке остановить его автомобиль у хутора Глинки открыл стрельбу из автомата по правоохранителям, от ответного огня в машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство, преступник погиб на месте.(РИА Новости)
| 2019-07-15T13:59:55+00:00 15 июля 2019, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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