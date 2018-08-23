В России заявили о травме премьера Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства РФ в четверг, 23 августа.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», – сказали в пресс-службе.

Российские СМИ пишут, что Дмитрий Медведев не появлялся на публике уже девять дней и даже пропустил 22 августа заседание Совета безопасности РФ, которое провел президент Владимир Путин.

Директор департамента пресс-службы и информации правительства РФ Михаил Бубен заявил в комментарии порталу Политика сегодня, что Медведев «никуда не пропал» и находится в Москве. «Просто нет публичных мероприятий», – сказал он.

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