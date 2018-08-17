В России заявили о разработке перехватчика пятого поколения

Российская корпорация МиГ занимается разработкой истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41. Об этом сказал глава корпорации Илья Тарасенко, сообщает Интерфакс.

«Это не мифический проект, он для МиГ давнишний. Мы – основоположники этого проекта. Сейчас под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации идут интенсивные работы, поэтому в скором времени мы представим это общественности», – сказал Тарасенко.

В декабре 2017 года генеральный конструктор – вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК) Сергей Коротков заявил, что работы по созданию перспективного перехватчика (ПАК ДП) на смену МиГ-31 могут начаться в 2018 году. Он отметил, что ведется обсуждение технического задания на самолет между разработчиком (РСК МиГ) и Минобороны РФ.

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31, принятому на вооружение в 1981 году.

Тарасенко отметил, что «жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие 10 лет, соответственно ему нужна замена».

В августе гендиректор РСК МиГ заявил о готовности начать поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов.

«При условии появления заказа от министерства обороны мы начнём полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолёта», – сказал Тарасенко.

Он подчеркнул, что это будет «совершенно новый технологический самолет», который, в том числе, сможет выполнять задачи в космосе.

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