В России запретили ввоз продукции из Армении

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) вводит временные ограничения на ввоз в Россию продукции некоторых предприятий Армении из-за нарушений санитарно-ветеринарных требований ЕАЭС, передает РИА «Новости».

«Нарушения выявлены службой по результатам лабораторных исследований продукции, проведенных подведомственными Россельхознадзору учреждениями. В связи с чем, Россельхознадзором принято решение о введении временных ограничений на поставки в Россию продукции со следующих предприятий: Bosch Tiernahrung GmbH & Co.KG, Германия… EreBon Co., Ltd, Корея…ООО «Фуд экс», Армения», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ввоз продукции армянской ООО «Фуд экс» запрещен в связи с выявлением суммы малахитового и лейкомалахитового зеленого в форели.

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