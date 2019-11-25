В России задержан экс-депутат парламента Армении

Задержанный в РФ по запросу Еревана бывший депутат парламента Армении Левон Саркисян арестован российским судом сроком на 40 дней, сообщил в понедельник представитель армянской генпрокуратуры Гор Абрамян.

В пятницу  пресс-служба полиции Армении сообщила о задержании в Зеленограде Саркисяна, разыскиваемого армянскими правоохранительными органами с 1 октября 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе, а также разбое, совершенном организованной группой в целях хищения имущества в особо крупных размерах. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает 15 лет лишения свободы.
Саркисян был депутатом армянского парламента нескольких созывов, членом бывшее правящей Республиканской партии Армении. (РИА Новости)
| 2019-11-25T12:32:10+00:00 25 ноября 2019, 13:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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