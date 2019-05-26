В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

С 26 мая вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, которым уточняются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, сообщает «Российская газета». Если пенсия у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума (ПМ), ему назначается социальная доплата.

Раньше после каждой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до ПМ. Теперь сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру ПМ, потом — индексируется.

По такой схеме проиндексируют все пенсии, не дотягивающие до ПМ, с января этого года.

| 2019-05-26T22:38:33+00:00 27 мая 2019, 03:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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