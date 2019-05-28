В России встретятся представители Талибана и афганской оппозиции

Видные оппозиционные политики из Афганистана и представители Талибана в среду встретятся в России, чтобы обсудить мирное урегулирование афганской войны, которая продолжает уносить десятки жизней каждый день, сообщает Голос Америки.

Тем временем мирные переговоры между США и Талибаном, судя по всему, сбавили темп, если не зашли в тупик. Талибы отказываются прекратить вооруженные действия, пока все международные силы во главе с США не покинут территорию Афганистана.

Вашингтон настаивает, что для вывода войск необходимо, чтобы Талибан гарантировал отсутствие террористических действий, согласился на комплексную договоренность о прекращении огня, а также пошел на мирный диалог с правительством Афганистана и другими группами, чтобы прекратить затянувшийся конфликт.

Представители Талибана уже второй раз встретятся с афганскими оппозиционерами в России: первая встреча состоялась в феврале, однако из-за возражений талибов представители правительства в ней не участвовали.

| 2019-05-28T01:37:46+00:00 28 мая 2019, 09:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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