В России военные по случайности обстреляли село

 

Артиллерийские снаряды разорвались в окрестностях села Новоборзинское Забайкальского края и выбили окна в жилых домах. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

Инцидент произошел 30 августа во время военных учений, которые проводятся недалеко от села. Информации о пострадавших или раненых нет.

Издания «Вечорка» и «Чита.ру» сообщили, что их источники в экстренных службах подтверждают случившееся. По их словам, в это время проходили учебные артиллерийские стрельбы на полигоне «Борзя-Новая». Военные прервали запуск, когда узнали, что снаряды упали вблизи жилой местности. Источник «Вечорки» отметил, что причиной ошибки стали неверно предоставленные координаты.

| 2019-09-02T00:46:52+00:00 2 сентября 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss