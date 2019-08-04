В России уменьшилась площадь лесных пожаров на 171 га

Площадь лесных пожаров в России уменьшилась за сутки примерно на 171 га, следует из данных «Авиалесохраны». Днем ранее территория, охваченная огнем, равнялась 3,107 млн га, на 4 августа эта цифра — 2,935 млн га.

В ведомстве отмечают, что ликвидирован 31 лесной пожар на площади 217 га. Из 2,935 млн га, где горит лес, активно тушат площадь размером 131 947 га. Там зафиксировали 174 лесных пожаров, из которых 74 в Красноярском крае, 63 в Иркутской области и еще 15 в Якутии.

Работы по тушению огня прекращены на 2,803 га по решению решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.