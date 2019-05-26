В России трое детей погибли при пожаре

Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«Около 20.00 26 мая в одной из квартир двухквартирного жилого дома, расположенного в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, произошел пожар. После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей возраста восемь месяцев, два и три года», — говорится в сообщении.