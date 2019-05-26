В России трое детей погибли при пожаре

Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
«Около 20.00 26 мая в одной из квартир двухквартирного жилого дома, расположенного в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, произошел пожар. После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей возраста восемь месяцев, два и три года», — говорится в сообщении.
В следствии отметили, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем Чановского межрайонного следственного отдела СУСК по Новосибирской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщили в СК.
Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
| 2019-05-26T22:20:37+00:00 27 мая 2019, 00:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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