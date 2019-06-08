В России стартовал полуфинал конкурса «Цифровой прорыв»

Полуфинал конкурса для программистов, дизайнеров и других IT-специалистов «Цифровой прорыв» начался в субботу в пяти российских городах, сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».Конкурс проводят во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Томске, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечается, что этап проходит в формате хакатона, который будет длиться 36 часов. За это время команды должны создать «прорывные технологические решения» в различных социально-значимых областях – здравоохранении, образовании, государственном управлении, ЖКХ, транспорте и логистике.

В экспертный совет и состав жюри конкурса вошли представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний. Они выберут команды, которые создали наиболее яркие и конкурентоспособные прототипы цифровых продуктов. Эти участники получат возможность выйти в финал.

Как рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, на хакатоне специалисты смогут раскрыть весь потенциал и создать прототипы решений, которые улучшат жизнь горожан.

Отметим, что «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. На конкурс было подано более 66 тысяч заявок из разных регионов страны. В пресс-службе организации заявили, что главной целью проекта является поиск новых кадров для цифровой экономики по всей России (aif.ru).