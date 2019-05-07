В России создадут первый атомный авианосец

Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Как отмечается, они уже включены в государственную программу вооружения.

«НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года», — отметил собеседник агентства.

По его словам, у корабля будет атомная энергоустановка и водоизмещение порядка 70 тыс. тонн.

| 2019-05-07T09:57:35+00:00 7 мая 2019, 12:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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