В России создадут оборотный склад запчастей для SSJ100

Цель этой субсидии — «финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа, имея в виду формирование оборотного склада в размере не менее 700 компонентов и обеспечение внедрения 64 сервисных бюллетеней».