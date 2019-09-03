В России создадут оборотный склад запчастей для SSJ100

Правительство РФ выделило 4 миллиарда рублей на формирование оборотного склада запчастей и внедрение сервисных бюллетеней для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«В целях реализации программы развития семейства самолетов «Сухой Суперджет 100″ (самолетов RRJ-95) выделить в 2019 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 992 311,8 тысячи рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета изготовителям воздушных судов», — говорится в документе, пишет РИА Новости.
Цель этой субсидии — «финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа, имея в виду формирование оборотного склада в размере не менее 700 компонентов и обеспечение внедрения 64 сервисных бюллетеней».