В России состоялось мероприятие на тему «Роль Азербайджана в Великой отечественной войне»

В российском городе Канск состоялось мероприятие на тему «Роль Азербайджана в Великой отечественной войне».

Как передаёт Report, организатором мероприятия выступила сотрудница Краеведческого музея города Канск, проживающая в России азербайджанка Афсана Джавид. Цель мероприятия — рассказать местным жителям о роли азербайджанцев и бакинской нефти в Великой отечественной войне.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, общественности, пресса, писатели. Присутствовавшим был показан фильм о дважды герое Советского Союза, генерал-майоре Ази Асланове.

| 2019-05-05T15:45:05+00:00 5 мая 2019, 18:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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