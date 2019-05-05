В России состоялось мероприятие на тему «Роль Азербайджана в Великой отечественной войне»

В российском городе Канск состоялось мероприятие на тему «Роль Азербайджана в Великой отечественной войне».

Как передаёт Report, организатором мероприятия выступила сотрудница Краеведческого музея города Канск, проживающая в России азербайджанка Афсана Джавид. Цель мероприятия — рассказать местным жителям о роли азербайджанцев и бакинской нефти в Великой отечественной войне.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, общественности, пресса, писатели. Присутствовавшим был показан фильм о дважды герое Советского Союза, генерал-майоре Ази Асланове.