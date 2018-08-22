В России сообщили, что войска Асада взяли под контроль 96,5% территории

В Минобороны РФ сообщили, что помогли правительственным войскам Сирии вернуть под свой контроль 96,5% территории против 8%, которые они контролировали в начале. Об этом в среду, 22 августа, сообщает пресс-служба российского ведомства.

«В результате операции сирийскими военными силами при поддержке сил России от террористов освобождено более 1400 населенных пунктов, свыше 96% территории находятся под контролем правительственных войск и отрядов народного ополчения», — говорится в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что по состоянию на 30 сентября 2015 года под контролем правительственных войск находилось только 8% территории.

Также сообщается, что за это время в Сирии воевали свыше 63 тысяч российских военных, в том числе 434 генерала и около 26 тысяч офицеров.

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